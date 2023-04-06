Извекова (Пашкова) Анна Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Извекова (Пашкова) Анна Федоровна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1847

Дата смерти

29.01.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1866

Муж: Извеков Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
18.06.1867

Дочь: Варверопуло Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Полуляхова Елена Трофимовна

Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
15.08.1880

Дочь: Наталья Трофимовна

Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
28.06.1883

Дочь: Шаульская Марфа Трофимовна

Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
1885

Сын: Извеков Яков Трофимович

Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.01.1889

Дочь: Агафья Трофимовна

Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1922
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