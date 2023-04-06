Извекова (Пашкова) Анна Федоровна
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смерти29.01.1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1866
Рождение ребёнка
18.06.1867
Дочь: Варверопуло Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Полуляхова Елена Трофимовна
Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
15.08.1880
Дочь: Наталья Трофимовна
Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
28.06.1883
Дочь: Шаульская Марфа Трофимовна
Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
1885
Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.01.1889
Дочь: Агафья Трофимовна
Отец ребёнка: Извеков Трофим Афанасьевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.01.1922