Шаульская (Извекова) Марфа Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаульская (Извекова) Марфа Трофимовна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

28.06.1883

Дата смерти

24.04.1922

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1883

Отец: Извеков Трофим Афанасьевич

Мать: Извекова Анна Федоровна

Бракосочетание
09.02.1907

Муж: Шаульский Захар Васильевич

Рождение ребёнка
22.01.1908

Дочь: Анастасия Захаровна

Отец ребёнка: Шаульский Захар Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1909

Дочь: Клавдия Захаровна

Отец ребёнка: Шаульский Захар Васильевич

Рождение ребёнка
09.08.1909

Дочь: Юлиана Захаровна

Отец ребёнка: Шаульский Захар Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1922
Причина смерти: голод