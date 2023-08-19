Шаульская (Извекова) Марфа Трофимовна
Место рождения
Дата рождения28.06.1883
Дата смерти24.04.1922
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1883
Бракосочетание
09.02.1907
Рождение ребёнка
22.01.1908
Дочь: Анастасия Захаровна
Отец ребёнка: Шаульский Захар Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1909
Дочь: Клавдия Захаровна
Отец ребёнка: Шаульский Захар Васильевич
Рождение ребёнка
09.08.1909
Дочь: Юлиана Захаровна
Отец ребёнка: Шаульский Захар Васильевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1922
Причина смерти: голод