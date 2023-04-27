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zur Lippe (zur Lippe) Heilwig

Место рождения

Of,Brake,Lippe,Germany

Дата рождения

Около 1364

Дата смерти

1419

Пол

Женский

Отец

Около 1340 г.р.

Мать

Около 1346 г.р.

Муж

Около 1340 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1364

Отец: zur Lippe Simon III

Мать: Gräfin zu Lippe und Diepholz (von Hoya-Bruchhausen) Ermengard (Irmgard)

Бракосочетание
1383

Муж: von Wernigerode Konrad V

Рождение ребёнка
Около 1386

Дочь: von Lindau (Wernigerode) Carda Cordula

Отец ребёнка: von Wernigerode Konrad V

Смерть
1419

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