zur Lippe (zur Lippe) Heilwig
Место рожденияOf,Brake,Lippe,Germany
Дата рожденияОколо 1364
Дата смерти1419
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1364
Отец: zur Lippe Simon III
Мать: Gräfin zu Lippe und Diepholz (von Hoya-Bruchhausen) Ermengard (Irmgard)
Бракосочетание
1383
Рождение ребёнка
Около 1386
Дочь: von Lindau (Wernigerode) Carda Cordula
Отец ребёнка: von Wernigerode Konrad V
Смерть
1419