von Wernigerode Konrad V
Место рожденияOf Wernigerode,Sachsen,Prussia
Дата рожденияОколо 1340
Дата смерти1407
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340
Отец: Von Wernigerode Konrad IV
Мать: Elisabeth
Of Wernigerode,Sachsen,Prussia
Бракосочетание
1383
Жена: Zur Lippe Heilwig
Brake Lippe,Lippe,Germany
Рождение ребёнка
Около 1386
Дочь: Von Lindau Carda Cordula
Мать ребёнка: Zur Lippe Heilwig
Wernigerode, Saxony-Anhalt Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Wernigerode
Смерть
1407