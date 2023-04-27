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von Wernigerode Konrad V

Место рождения

Of Wernigerode,Sachsen,Prussia

Дата рождения

Около 1340

Дата смерти

1407

Пол

Мужской

Отец

Около 1306 г.р.

Мать

Около 1312 г.р.

Жена

Около 1364 г.р.

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1340

Отец: Von Wernigerode Konrad IV

Мать: Elisabeth

Of Wernigerode,Sachsen,Prussia
Бракосочетание
1383

Жена: Zur Lippe Heilwig

Brake Lippe,Lippe,Germany
Рождение ребёнка
Около 1386

Дочь: Von Lindau Carda Cordula

Мать ребёнка: Zur Lippe Heilwig

Wernigerode, Saxony-Anhalt Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Graf von Wernigerode
Смерть
1407