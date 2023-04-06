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Воронков Никифор Васильевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1824

Дата смерти

20.09.1899

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Воронков Василий Ефимович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Воронков Марк Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
06.06.1852

Сын: Воронков Устин Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
08.05.1854

Дочь: Мавра Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
28.02.1856

Сын: Воронков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Баранова Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
22.03.1865

Дочь: Лихолатова Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
22.12.1866

Сын: Воронков Василий Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Рождение ребёнка
02.02.1869

Сын: Воронков Семен Никифорович

Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронкова Ирина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1899
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