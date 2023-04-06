Воронков Никифор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти20.09.1899
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Воронков Василий Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Воронков Марк Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
06.06.1852
Сын: Воронков Устин Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
08.05.1854
Дочь: Мавра Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
28.02.1856
Сын: Воронков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Баранова Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
22.03.1865
Дочь: Лихолатова Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
22.12.1866
Сын: Воронков Василий Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Рождение ребёнка
02.02.1869
Сын: Воронков Семен Никифорович
Мать ребёнка: Воронкова Ирина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.09.1899