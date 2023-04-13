Бидунов Илья Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бидунов Илья Денисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1925 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1944

Жена: Бидунова Нинель Григорьевна

Рождение ребёнка
16.09.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бидунова Нинель Григорьевна

Рождение ребёнка
06.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бидунова Нинель Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1959
Причина смерти: От туберкулеза
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