Бидунов Илья Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1944
Рождение ребёнка
16.09.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бидунова Нинель Григорьевна
Рождение ребёнка
06.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бидунова Нинель Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
военный
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1959
Причина смерти: От туберкулеза