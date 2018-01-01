село Новая Руда, Волинська область (на 2018) — Familio

Новая Руда

Волинська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Луцкий уезд, Городковская волость
1079. Новая Руда, село бывшее владельческое, дворов 47, жителей 570, церковь православная, школа, постоялый двор, водяная мельница

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Волинська область
А-3498Нова Рудаселоцентр сільської радир-н Маневицькийсільрада Новорудська

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