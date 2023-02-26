Фирсов Анисим
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1843
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Козичева Пелагея Анисимова
Мать ребёнка: не указана
с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Вараксинская Ефросинья Анисимова
Мать ребёнка: не указана
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Смерть
Неизвестно