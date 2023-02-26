Фирсов Анисим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФирсов Анисим

Фирсов Анисим

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1843

Сын: Фирсов Семён Анисимов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Козичева Пелагея Анисимова

Мать ребёнка: не указана

с.Высоково Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Вараксинская Ефросинья Анисимова

Мать ребёнка: не указана

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close