Вараксинская (Фирсова) Ефросинья Анисимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вараксинская (Фирсова) Ефросинья Анисимова

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Место рождения

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Фирсов Анисим

Мать: не указана

д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1873

Дочь: Мария Дмитриева

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.12.1875

Сын: Вараксинский Иван Дмитриев

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.03.1881

Дочь: Ирина Дмитриева

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.06.1883

Дочь: Агрипина Дмитриева

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
03.10.1884

Сын: Вараксинский Сергей Дмитриев

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около ?.08.1888

Сын: Вараксинский Никита Дмитриев

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
06.03.1890

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.07.1892

Сын: Вараксинский Роман Дмитриев

Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев

Тимешово, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вараксинский Дмитрий Васильев

Смерть
Неизвестно
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