Вараксинская (Фирсова) Ефросинья Анисимова
Место рожденияд.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Фирсов Анисим
Мать: не указана
д.Высоково Перемышльского уезда Калужжской губ.
Рождение ребёнка
17.06.1873
Дочь: Мария Дмитриева
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
29.12.1875
Сын: Вараксинский Иван Дмитриев
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
13.03.1881
Дочь: Ирина Дмитриева
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
14.06.1883
Дочь: Агрипина Дмитриева
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
03.10.1884
Сын: Вараксинский Сергей Дмитриев
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
Около ?.08.1888
Сын: Вараксинский Никита Дмитриев
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
06.03.1890
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Рождение ребёнка
16.07.1892
Сын: Вараксинский Роман Дмитриев
Отец ребёнка: Вараксинский Дмитрий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно