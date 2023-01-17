Митрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна

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Место рождения

деревня Крынды

Дата рождения

24.09.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Крынды
Бракосочетание
16.01.1906

Муж: Митрошин Василий Петрович

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.06.1908

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.01.1914

Дочь: Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович

Крынды, Агрызский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.01.1919

Сын: Митрошин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович

Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
22.06.1924

Сын: Митрошин Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович

деревня Жакгурт (Сосновка)
Рождение ребёнка
25.10.1926

Сын: Митрошин Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич

Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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