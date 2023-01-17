Митрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна
Место рождениядеревня Крынды
Дата рождения24.09.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Крынды
Бракосочетание
16.01.1906
Рождение ребёнка
17.06.1908
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович
Рождение ребёнка
27.01.1914
Дочь: Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович
Рождение ребёнка
25.01.1919
Сын: Митрошин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович
Рождение ребёнка
22.06.1924
Сын: Митрошин Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Митрошин Василий Петрович
деревня Жакгурт (Сосновка)
Рождение ребёнка
25.10.1926
Сын: Митрошин Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Митрошин Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно