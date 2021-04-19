Митрошин Василий Васильевич 25.01.1919 — найти родственников по фамилии на Familio

Митрошин Василий Васильевич

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

мужской, родился 25.01.1919, Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

умер Неизвестно

Отец
Митрошин Василий Петрович20.12.1886 г.р.
Мать
Митрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна24.09.1886 г.р.
Дети
Митрошин Михаил Васильевич25.10.1926 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1919

Отец: Митрошин Василий Петрович

Мать: Митрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна

Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Рождение ребёнка
25.10.1926

Сын: Митрошин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Митрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна

Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика

Смерть
Неизвестно

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