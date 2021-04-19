Митрошин Василий Васильевич
мужской, родился 25.01.1919, Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
умер Неизвестно
ОтецМитрошин Василий Петрович20.12.1886 г.р.
МатьМитрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна24.09.1886 г.р.
Дети
Митрошин Михаил Васильевич25.10.1926 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
25.01.1919
Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
25.10.1926
Сын: Митрошин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Митрошина (Гребенщикова) Пелагея Владимировна
Сосновка, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно