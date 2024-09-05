Боборыкин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боборыкин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боборыкина София
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боборыкина Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лигер (Боборыкина) Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина
Смерть
Неизвестно