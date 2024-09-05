Боборыкин Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБоборыкин Николай Николаевич

Боборыкин Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боборыкин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боборыкина София

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боборыкина Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лигер (Боборыкина) Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Боборыкина Екатерина

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.