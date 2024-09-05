Боборыкина Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боборыкина Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боборыкин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Боборыкин Николай Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лигер (Боборыкина) Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Боборыкин Николай Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боборыкин Николай Николаевич

Смерть
Неизвестно

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