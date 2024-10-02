Amänn Johann Friedrich Heinrich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Amänn Johann Friedrich Heinrich

Место рождения

Gundernhausen/Rossdorf, Darmstadt

Дата рождения

05.01.1734

Дата смерти

18.12.1799

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1733 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1734

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Amänn (Burchhard) Anna Margaretha

Рождение ребёнка
15.12.1772

Дочь: Schmidt (Amänn) Johanneset Catharina Margarethe

Мать ребёнка: Amänn (Burchhard) Anna Margaretha

Смерть
18.12.1799

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