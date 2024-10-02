Amänn Johann Friedrich Heinrich
Место рожденияGundernhausen/Rossdorf, Darmstadt
Дата рождения05.01.1734
Дата смерти18.12.1799
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1734
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1772
Дочь: Schmidt (Amänn) Johanneset Catharina Margarethe
Мать ребёнка: Amänn (Burchhard) Anna Margaretha
Смерть
18.12.1799