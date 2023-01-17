Федор Тимофеев
Место рожденияс-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: не указан
Мать: не указана
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
10.02.1870
Жена: Анастасия Трифонова
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1881
Сын: Михаил Федоров
Мать ребёнка: Анастасия Трифонова
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно