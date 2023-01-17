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Федор Тимофеев

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Место рождения

с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: не указан

Мать: не указана

с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
10.02.1870

Жена: Анастасия Трифонова

Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
07.09.1881

Сын: Михаил Федоров

Мать ребёнка: Анастасия Трифонова

с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Место жительства
Неизвестно
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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