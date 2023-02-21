Михаил Федоров
Место рожденияс-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения07.09.1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881
Отец: Федор Тимофеев
Мать: Анастасия Трифонова
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
08.09.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно