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Михаил Федоров

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Место рождения

с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

07.09.1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1846 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.09.1881

Отец: Федор Тимофеев

Мать: Анастасия Трифонова

с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Крещение
08.09.1881
Терешок, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
с-цо Крапивки, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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