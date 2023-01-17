Пенькова Дарья Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова Дарья Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Пеньков Иван Софронович

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Иванович

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пеньков Фока Софронович

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Иванович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасья Софронова

Отец ребёнка: Пеньков Софрон Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пеньков Софрон Иванович

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783
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