Пенькова Дарья Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Иванович
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Иванович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасья Софронова
Отец ребёнка: Пеньков Софрон Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783