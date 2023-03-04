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Пеньков Софрон Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

После 1783

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Пеньков Иван Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1761

Сын: Пеньков Иван Софронович

Мать ребёнка: Пенькова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1773

Сын: Пеньков Фока Софронович

Мать ребёнка: Пенькова Дарья Константиновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Настасья Софронова

Мать ребёнка: Пенькова Дарья Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова Дарья Константиновна

Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783
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