Пеньков Софрон Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиПосле 1783
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: Пеньков Иван Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1761
Мать ребёнка: Пенькова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1773
Мать ребёнка: Пенькова Дарья Константиновна
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Настасья Софронова
Мать ребёнка: Пенькова Дарья Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1783