Волосенко Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Волосенко) Лариса Ивановна
Мать ребёнка: Волосенко (Благушина) Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
13.05.1975
Дочь: Волосенко (Волосенко) Светлана Ивановна
Мать ребёнка: Волосенко (Благушина) Надежда Ивановна
п.Заполярный, г.Воркута, Коми АССР
Смерть
Неизвестно