Волосенко Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВолосенко Иван Иванович

Волосенко Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Волосенко) Лариса Ивановна

Мать ребёнка: Волосенко (Благушина) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
13.05.1975

Дочь: Волосенко (Волосенко) Светлана Ивановна

Мать ребёнка: Волосенко (Благушина) Надежда Ивановна

п.Заполярный, г.Воркута, Коми АССР
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.