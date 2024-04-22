Киндирова (Карнюхина) Татьяна Филатовна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1903
Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
02.06.1905
Сын: Киндиров Тимофей Егорович
Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Киндирова Марфа Егоровна
Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич
Есть метрика о смерти
Рождение ребёнка
02.01.1911
Сын: Киндиров Григорий Егорович
Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич
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Рождение ребёнка
13.11.1912
Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич
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Рождение ребёнка
27.07.1914
Сын: Киндиров Никанор Егорович
Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
01.09.1918
Сын: Киндиров Терентий Егорович
Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно