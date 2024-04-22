Киндирова (Карнюхина) Татьяна Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киндирова (Карнюхина) Татьяна Филатовна

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Карнюхин Филат Васильевич

Мать: Карнюхина Феодосия Андреевна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
02.01.1903

Сын: Киндиров Иван Егорович

Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
02.06.1905

Сын: Киндиров Тимофей Егорович

Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Киндирова Марфа Егоровна

Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти
Рождение ребёнка
02.01.1911

Сын: Киндиров Григорий Егорович

Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
13.11.1912

Сын: Киндиров Филипп Егорович

Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.07.1914

Сын: Киндиров Никанор Егорович

Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
01.09.1918

Сын: Киндиров Терентий Егорович

Отец ребёнка: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о смерти.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киндиров Егор(Георгий) Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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