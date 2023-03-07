Окушко Анатолий (Антон) Игнатьевич
Место рождения
Дата рождения08.10.1928
Дата смерти24.10.1983
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928
Рождение ребёнка
05.01.1958
Дочь: Гопонько Светлана Анатольевна
Мать ребёнка: Окушко Валентина Захаровна
Рождение ребёнка
11.08.1960
Сын: Окушко Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: Окушко Валентина Захаровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.10.1983
упал на ступеньках, разбил голову в нашем доме на 2 поперечной похоронен в Осовцах