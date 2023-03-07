Окушко Анатолий (Антон) Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окушко Анатолий (Антон) Игнатьевич

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Место рождения

Гомель, Гомельская область

Дата рождения

08.10.1928

Дата смерти

24.10.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1928

Отец: Окушко Игнат Казимирович

Мать: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
05.01.1958

Дочь: Гопонько Светлана Анатольевна

Мать ребёнка: Окушко Валентина Захаровна

Рождение ребёнка
11.08.1960

Сын: Окушко Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: Окушко Валентина Захаровна

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окушко Валентина Захаровна

Смерть
24.10.1983
упал на ступеньках, разбил голову в нашем доме на 2 поперечной похоронен в Осовцах
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