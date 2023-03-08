Окушко Игнат Казимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Акушко Казимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.10.1928
Сын: Окушко Анатолий Игнатьевич
Мать ребёнка: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)
Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно