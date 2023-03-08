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Окушко Игнат Казимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Акушко Казимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.10.1928

Сын: Окушко Анатолий Игнатьевич

Мать ребёнка: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)

Гомель, Гомельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Акушко Петр Игнатович

Мать ребёнка: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окушко Вадим Игнатьевич

Мать ребёнка: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окушко Зоя Ивановна (Яновна)

Смерть
Неизвестно
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