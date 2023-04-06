Латышев Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
19.03.1830
Дочь: Александра Иванова
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
26.01.1833
Дочь: Серебренникова Анна Иванова
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
15.01.1837
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова
Рождение ребёнка
18.03.1838
Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно