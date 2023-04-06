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Латышев Иван Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Латышев Михайло Иванов

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
Между 1823 и 1826

Сын: Латышев Алексей Иванов

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова

Рождение ребёнка
19.03.1830

Дочь: Александра Иванова

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
26.01.1833

Дочь: Серебренникова Анна Иванова

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
15.01.1837

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.03.1838

Сын: Латышев Василий Иванов

Мать ребёнка: Латышева Ульяна Максимова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Латышева Ульяна Максимова

Смерть
Неизвестно
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