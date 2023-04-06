Латышев Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения18.03.1838
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1838
Отец: Латышев Иван Алексеевич
Крещение
20.03.1838
Родители: села Великого крестьянин Иван Алексеев Латышев и законная жена его Ульяна Максимова. Восприемники: села Великого крестьянин Михайло Латышев и Евграфа Егорова Егорьичев.а жена Параскева Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно