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Латышев Василий Иванов

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Место рождения

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

18.03.1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1794 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1838

Отец: Латышев Иван Алексеевич

Мать: Латышева Ульяна Максимова

Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Крещение
20.03.1838
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Родители: села Великого крестьянин Иван Алексеев Латышев и законная жена его Ульяна Максимова. Восприемники: села Великого крестьянин Михайло Латышев и Евграфа Егорова Егорьичев.а жена Параскева Алекс... Показать все
Смерть
Неизвестно
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