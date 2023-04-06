Смарчкова Серафима Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смарчкова Серафима Алексеевна

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Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1915

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Смарчков Алексей Семенович

Мать: Смарчкова Екатерина Кузьминична

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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