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Смарчкова Серафима Алексеевна
Смарчкова Серафима Алексеевна
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Место рождения
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Дата рождения
1915
Пол
Женский
Отец
Смарчков Алексей Семенович
1879 г.р.
Мать
Смарчкова (Бурдукова) Екатерина Кузьминична
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Смарчков Алексей Семенович
Мать:
Смарчкова Екатерина Кузьминична
Лопасня
, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
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