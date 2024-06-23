Шаушева Надежда Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1962
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаушева Светлана
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шаушев Антон
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаушев Александр
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шаушев ? ?
Место жительства
Неизвестно
Зольская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шаушева Евгений
Отец ребёнка: не указан