Шаушева Надежда Семеновна 25.08.1962 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шаушева Надежда Семеновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1962

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1962

Отец: Хуторной Семен Захарович

Мать: Хуторная (Шаповалова) Мария Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаушева Светлана

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шаушев Антон

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаушев Александр

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаушев ? ?

Место жительства
Неизвестно
Зольская, Кировский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шаушева Евгений

Отец ребёнка: не указан

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