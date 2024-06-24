Хуторная (Шаповалова) Мария Ивановна 15.11.1935 — найти родственников по фамилии на Familio
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Хуторная (Шаповалова) Мария Ивановна

Место рождения

Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.11.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Новомихайловский, Туапсинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хуторной Семен Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хуторной Сергей Семенович

Отец ребёнка: Хуторной Семен Захарович

Рождение ребёнка
22.12.1960

Дочь: Ефимова (Хуторная) Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Хуторной Семен Захарович

Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.1962

Дочь: Шаушева Надежда Семеновна

Отец ребёнка: Хуторной Семен Захарович

Смерть
Неизвестно

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