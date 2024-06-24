Хуторная (Шаповалова) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.11.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хуторной Сергей Семенович
Отец ребёнка: Хуторной Семен Захарович
Рождение ребёнка
22.12.1960
Дочь: Ефимова (Хуторная) Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Хуторной Семен Захарович
Пятигорский, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
25.08.1962
Дочь: Шаушева Надежда Семеновна
Отец ребёнка: Хуторной Семен Захарович
Смерть
Неизвестно