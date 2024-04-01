Шустова (Брюханова) Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шустова (Брюханова) Анна Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Брюханов Иван Казак Выс. Рявкинского Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1875

Муж: Шустов Карп Казак Выс. Рявкинского Николаев

Рождение ребёнка
20.04.1876

Дочь: (Шустова) Александра Карпова

Отец ребёнка: Шустов Карп Казак Выс. Рявкинского Николаев

Рождение ребёнка
12.10.1877

Дочь: (Шустова) Параскева Карпова

Отец ребёнка: Шустов Карп Казак Выс. Рявкинского Николаев

Смерть
Неизвестно

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