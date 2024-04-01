Шустова (Брюханова) Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Брюханов Иван Казак Выс. Рявкинского Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1875
Рождение ребёнка
20.04.1876
Дочь: (Шустова) Александра Карпова
Отец ребёнка: Шустов Карп Казак Выс. Рявкинского Николаев
Рождение ребёнка
12.10.1877
Дочь: (Шустова) Параскева Карпова
Отец ребёнка: Шустов Карп Казак Выс. Рявкинского Николаев
Смерть
Неизвестно