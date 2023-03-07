Хохлов Иван Юдинович
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти1762
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Хохлов Юда Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хохлов Иван Иванович
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Васса Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Софья Ивановна
Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хохлова Евдокия Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1762