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Хохлов Иван Юдинович

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Место рождения

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1723

Дата смерти

1762

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Хохлов Юда Фёдорович

Мать: не указана

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Хохлов Иван Иванович

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Васса Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Софья Ивановна

Мать ребёнка: Хохлова Евдокия Ивановна

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Евдокия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
1762
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