Хохлова (Томилова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлова (Томилова) Евдокия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1724

Дата смерти

После 1764

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1744

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1750

Сын: Хохлов Иван Иванович

Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Васса Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Софья Ивановна

Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович

Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хохлов Иван Юдинович

Место жительства
Неизвестно
Крысовская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1764
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