Хохлова (Томилова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1724
Дата смертиПосле 1764
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1744
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович
Рождение ребёнка
1750
Сын: Хохлов Иван Иванович
Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Васса Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Софья Ивановна
Отец ребёнка: Хохлов Иван Юдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хохлов Иван Юдинович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1764