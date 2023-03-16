Кланг Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1837
Дата смерти26.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.
Сын: Кланг Иван Иванович
Отец ребёнка: Klang Johann Iogan
Рождение ребёнка
17.01.1864 ст.
Сын: Klang Antoniy Johann
Отец ребёнка: Klang Johann Iogan
Москва, Россия
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Расторгуева Маргарита Ивановна
Отец ребёнка: Klang Johann Iogan
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Klang Johann Iogan
Смерть
26.04.1904 ст.
Москва, Россия
Номер австрийского паспорта 3877