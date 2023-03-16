Кланг Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кланг Мария Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1837

Дата смерти

26.04.1904 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1837

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1858 ст.

Сын: Кланг Иван Иванович

Отец ребёнка: Klang Johann Iogan

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1864 ст.

Сын: Klang Antoniy Johann

Отец ребёнка: Klang Johann Iogan

Москва, Россия
Рождение ребёнка
1867

Дочь: Расторгуева Маргарита Ивановна

Отец ребёнка: Klang Johann Iogan

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Klang Johann Iogan

Смерть
26.04.1904 ст.
Москва, Россия
Номер австрийского паспорта 3877
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