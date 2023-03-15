Азык-Оглы (Филоненко) Ефросинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Филоненко Василий Даниилович
Мать: Христина Анисимовна
Рождение ребёнка
08.04.1924
Отец ребёнка: Азык-Оглы Сергей Георгиевич
Рождение ребёнка
08.04.1924
Отец ребёнка: Азык-Оглы Сергей Георгиевич
Россия
Рождение ребёнка
01.01.1929
Дочь: Азык-Оглы Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Азык-Оглы Сергей Георгиевич
Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край