Азык-Оглы (Филоненко) Ефросинья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Азык-Оглы (Филоненко) Ефросинья Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Пол

Женский

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Филоненко Василий Даниилович

Мать: Христина Анисимовна

Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Эзыкьян Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Азык-Оглы Сергей Георгиевич

Рождение ребёнка
08.04.1924

Сын: Эзыкьян Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Азык-Оглы Сергей Георгиевич

Россия
Рождение ребёнка
01.01.1929

Дочь: Азык-Оглы Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Азык-Оглы Сергей Георгиевич

Ейск, Ейский муниципальный район, Краснодарский край
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