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Елеазар Архипов

Место рождения

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд

Дата рождения

Около 1797

Пол

Мужской

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Около 1765 г.р.

Дети

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797

Отец: Архип Михайлов

Мать: Лукерья Карпова

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: Ксения Елеазарова

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Матвей Елеазаров

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Маркелл Елеазаров

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
03.02.1836

Сын: Иван Елеазаров

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Гришино, Синцовская волость, Осташковский уезд
Рождение ребёнка
09.07.1837

Дочь: Марина Елеазарова

Мать ребёнка: Стефанида Николаева

Работа или профессия
Неизвестно
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