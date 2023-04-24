Елеазар Архипов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1797
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1797
Отец: Архип Михайлов
Мать: Лукерья Карпова
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: Ксения Елеазарова
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Матвей Елеазаров
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
Около 1830
Сын: Маркелл Елеазаров
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
03.02.1836
Сын: Иван Елеазаров
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Рождение ребёнка
09.07.1837
Дочь: Марина Елеазарова
Мать ребёнка: Стефанида Николаева
Работа или профессия
Неизвестно