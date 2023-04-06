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Менгилева ульяна игнатьевна

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Место рождения

Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область

Дата рождения

24.12.1903

Дата смерти

26.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
22.07.1920

Дочь: Доманова ольга осиповна

Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович

Рождение ребёнка
15.05.1930

Сын: Менгилев николай осипович

Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович

Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
08.09.1939

Сын: Менгилев анатолий осипович

Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович

Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
04.04.1942

Дочь: Патлай валентина иосифовна

Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович

Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Менгилев сергей иосифович

Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович

Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Менгилев осип ефимович

Смерть
26.02.1985
Томское, Серышевский муниципальный район, Амурская область
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