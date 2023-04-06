Менгилева ульяна игнатьевна
Место рождения
Дата рождения24.12.1903
Дата смерти26.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.07.1920
Дочь: Доманова ольга осиповна
Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович
Рождение ребёнка
15.05.1930
Сын: Менгилев николай осипович
Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович
Рождение ребёнка
08.09.1939
Сын: Менгилев анатолий осипович
Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович
Рождение ребёнка
04.04.1942
Дочь: Патлай валентина иосифовна
Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Менгилев сергей иосифович
Отец ребёнка: Менгилев осип ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.02.1985