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Торгашевъ Митрофанъ
Торгашевъ Митрофанъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1767
Пол
Мужской
Отец
Торгашевъ Евстратъ
1724 г.р.
Мать
Торгашева Федора Гаврилова
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец:
Торгашевъ Евстратъ
Мать:
Торгашева Федора Гаврилова
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