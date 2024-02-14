Акбердяев Черюча
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1674
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Алтышев Акбердя
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1689
Сын: Черючин Молкай R1A1 (Snpm198).
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1694
Сын: Черючин Якуб
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1699
Сын: Черючин Ибрай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Черючин Абдулла
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно