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Акбердяев Черюча

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1674

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Алтышев Акбердя

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1689

Сын: Черючин Молкай R1A1 (Snpm198).

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1694

Сын: Черючин Якуб

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1699

Сын: Черючин Ибрай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Черючин Абдулла

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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