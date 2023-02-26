Сухотин Сергей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1818
Дата смерти25.05.1886
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1848 по 1867
Рождение ребёнка
01.01.1850
Мать ребёнка: Ладыженская Мария Алексеевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.1851
Дочь: Боратынская Елизавета Сергеевна
Мать ребёнка: Ладыженская Мария Алексеевна
Смерть
25.05.1886