Сухотин Сергей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сухотин Сергей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1818

Дата смерти

25.05.1886

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1848 по 1867

Жена: Ладыженская Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
01.01.1850

Сын: Сухотин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Ладыженская Мария Алексеевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
28.07.1851

Дочь: Боратынская Елизавета Сергеевна

Мать ребёнка: Ладыженская Мария Алексеевна

Смерть
25.05.1886
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