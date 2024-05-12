Боднарь Ольга Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиБоднарь Ольга

Боднарь Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Боднарь Марина Викторовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боднарь Алексей Викторович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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