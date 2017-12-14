Хенкинa (Ган) Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенкинa (Ган) Софья

Место рождения

Улан-Удэ

Дата рождения

11.08.1928

Дата смерти

14.12.2017

Пол

Женский

Отец

Мать

1909 г.р.

Муж

1926 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928

Отец: Ган Наум

Мать: Ган (Шуляк) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенкин Михаил

Бракосочетание
14.09.1950

Муж: Хенкин Михаил

Рождение ребёнка
17.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хенкин Михаил

Смерть
14.12.2017

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