Хенкинa (Ган) Софья
Место рожденияУлан-Удэ
Дата рождения11.08.1928
Дата смерти14.12.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1928
Отец: Ган Наум
Мать: Ган (Шуляк) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенкин Михаил
Бракосочетание
14.09.1950
Муж: Хенкин Михаил
Рождение ребёнка
17.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хенкин Михаил
Смерть
14.12.2017