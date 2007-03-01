Хенкин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хенкин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1926

Дата смерти

01.03.2007

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1928 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926

Отец: Хенкин Давидович

Мать: Хенкин (Хацкевич) Хана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хенкинa (Ган) Софья

Бракосочетание
14.09.1950

Жена: Хенкинa (Ган) Софья

Рождение ребёнка
17.10.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хенкинa (Ган) Софья

Смерть
01.03.2007

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