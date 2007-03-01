Хенкин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1926
Дата смерти01.03.2007
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1926
Отец: Хенкин Давидович
Мать: Хенкин (Хацкевич) Хана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хенкинa (Ган) Софья
Бракосочетание
14.09.1950
Жена: Хенкинa (Ган) Софья
Рождение ребёнка
17.10.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хенкинa (Ган) Софья
Смерть
01.03.2007