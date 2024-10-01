Попова (Кораблева) Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попова (Кораблева) Анна Матвеевна

Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

Около 1848 ст.

Дата смерти

26.06.1893 ст.

Пол

Женский

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Место
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Рождение
Около 1848 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Бракосочетание
08.10.1867 ст.

Муж: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.01.1869 ст.

Дочь: Попова Анна Николаева

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.

Дочь: Попова Александра Николаева

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.01.1874 ст.

Сын: Попов Евфимий Николаевич

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.

Дочь: Ишкова (Попова) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
27.04.1878 ст.

Сын: Попов Иоанн Николаев

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1879 ст.

Сын: Попов Афанасий Николаев

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.

Сын: Попов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1883 ст.

Сын: Попов Алексей Николаев

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.

Дочь: Попова Клавдия Николаева

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.

Дочь: Лазарева (Попова) Ольга Николаева

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.04.1888 ст.

Дочь: Попова Александра Николаева

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.06.1893 ст.

Сын: Попов Михаил Николаев

Отец ребёнка: Попов Николай Антипович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
26.06.1893 ст.
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
От рака желудка

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