Попова (Кораблева) Анна Матвеевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848 ст.
Дата смерти26.06.1893 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.10.1867 ст.
Рождение ребёнка
23.01.1869 ст.
Дочь: Попова Анна Николаева
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
14.04.1872 ст.
Дочь: Попова Александра Николаева
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
17.01.1874 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.
Дочь: Ишкова (Попова) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
27.04.1878 ст.
Сын: Попов Иоанн Николаев
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
28.05.1879 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
08.11.1880 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
10.03.1883 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
12.02.1885 ст.
Дочь: Попова Клавдия Николаева
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.
Дочь: Лазарева (Попова) Ольга Николаева
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
23.04.1888 ст.
Дочь: Попова Александра Николаева
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Рождение ребёнка
20.06.1893 ст.
Отец ребёнка: Попов Николай Антипович
Смерть
26.06.1893 ст.
От рака желудка