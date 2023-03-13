Кускова Авдотья Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кусковъ Иванъ
Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кусковъ Тимофей
Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма
Рождение ребёнка
20.09.1784
Сын: Кусковъ Михаилъ
Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кускова Настасья
Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма
Рождение ребёнка
06.02.1793
Сын: Кусковъ Федоръ
Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кусковъ Кузьма