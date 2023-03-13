Кускова Авдотья Кирилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кускова Авдотья Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1758 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кусковъ Иванъ

Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кусковъ Тимофей

Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1784

Сын: Кусковъ Михаилъ

Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кускова Настасья

Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма

Рождение ребёнка
06.02.1793

Сын: Кусковъ Федоръ

Отец ребёнка: Кусковъ Кузьма

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кусковъ Кузьма

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