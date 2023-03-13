Кусковъ Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Кусковъ Никифоръ
Мать: Кускова Дарья Андреева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кусковъ Иванъ
Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кусковъ Тимофей
Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
20.09.1784
Сын: Кусковъ Михаилъ
Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кускова Настасья
Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова
Рождение ребёнка
06.02.1793
Сын: Кусковъ Федоръ
Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кускова Авдотья Кирилова