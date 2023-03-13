Кусковъ Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусковъ Кузьма

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Кусковъ Никифоръ

Мать: Кускова Дарья Андреева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кусковъ Иванъ

Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кусковъ Тимофей

Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.09.1784

Сын: Кусковъ Михаилъ

Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кускова Настасья

Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова

Рождение ребёнка
06.02.1793

Сын: Кусковъ Федоръ

Мать ребёнка: Кускова Авдотья Кирилова

Ломовка, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кускова Авдотья Кирилова

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