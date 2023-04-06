Филатова (Микулина) Софья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Микулина) Софья Васильевна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

25.09.1839

Дата смерти

23.07.1917

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1839

Отец: Микулин Василий Егорович

Мать: Микулина Евдокия Яковлевна

Бракосочетание
24.01.1858

Муж: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
14.12.1858

Сын: Филатов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
04.03.1862

Дочь: Стрелкова Софья Андреевна

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
14.09.1863

Сын: Филатов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
17.07.1866

Сын: Филатов Иван Андреевич

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
05.08.1867

Сын: Филатов Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
28.03.1869

Сын: Филатов Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
14.08.1870

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Рождение ребёнка
08.09.1874

Сын: Филатов Иосиф Андреевич

Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1917
Причина смерти: кишечник
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