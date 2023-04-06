Филатова (Микулина) Софья Васильевна
Место рождения
Дата рождения25.09.1839
Дата смерти23.07.1917
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1839
Бракосочетание
24.01.1858
Рождение ребёнка
14.12.1858
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
04.03.1862
Дочь: Стрелкова Софья Андреевна
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
14.09.1863
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
17.07.1866
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
05.08.1867
Сын: Филатов Емельян Андреевич
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
28.03.1869
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
14.08.1870
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Рождение ребёнка
08.09.1874
Отец ребёнка: Филатов Андрей Николаевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.07.1917
Причина смерти: кишечник