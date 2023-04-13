Микулина Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти02.01.1876
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1839
Дочь: Филатова Софья Васильевна
Отец ребёнка: Микулин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Сюсюкина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Микулин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Микулин Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1876
Причина смерти: чахотка