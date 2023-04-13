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Микулина Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

02.01.1876

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1839

Дочь: Филатова Софья Васильевна

Отец ребёнка: Микулин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Сюсюкина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Микулин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Микулин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Микулин Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микулин Василий Егорович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.01.1876
Причина смерти: чахотка