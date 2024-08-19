Пушкин Александр Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПушкин Александр Григорьевич

Пушкин Александр Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морхинин Григорий «Пушка» Александрович

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Матвей Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Василий Александрович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.