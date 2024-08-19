Пушкин Александр Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морхинин Григорий «Пушка» Александрович
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Матвей Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пушкин Василий Александрович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно