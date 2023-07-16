Якушева (Шабунио) Мария Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якушева (Шабунио) Мария Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914

Отец: Шабунио Антоний (Элпидифор) Викентиевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
01.03.1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно

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