Якушева (Шабунио) Мария Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1914
Отец: Шабунио Антоний (Элпидифор) Викентиевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.03.1931
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Витебск, Витебская область
Смерть
Неизвестно