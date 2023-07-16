Шабунио Антоний (Элпидифор) Викентиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабунио Викентий Меркурьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунио Евгений Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунио Феодосий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунио Евгений Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабунио Анатолий Антонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1914
Дочь: Якушева (Шабунио) Мария Антоновна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно