Шабунио Антоний (Элпидифор) Викентиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабунио Антоний (Элпидифор) Викентиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабунио Викентий Меркурьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунио Евгений Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунио Феодосий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунио Евгений Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабунио Анатолий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1891

Сын: Шабунио Сергий Антонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1914

Дочь: Якушева (Шабунио) Мария Антоновна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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