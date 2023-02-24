Жирнова (Сорокина) Ефросинья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жирнова (Сорокина) Ефросинья Федоровна

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

19.09.1909

Дата смерти

После 1938

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1909

Отец: Сорокин Фёдор Фёдорович

Мать: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1931

Муж: Жирнов Петр

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Жирнов Григорий Петрович

Отец ребёнка: Жирнов Петр

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1935

Сын: Жирнов Николай Петрович

Отец ребёнка: Жирнов Петр

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Жирнов Петр

Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
После 1938
Россия
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