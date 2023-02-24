Жирнова (Сорокина) Ефросинья Федоровна
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения19.09.1909
Дата смертиПосле 1938
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1909
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
Около 1931
Муж: Жирнов Петр
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, СССР
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Жирнов Петр
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1935
Отец ребёнка: Жирнов Петр
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Жирнов Петр
Сергиевка, Николаевский, Ульяновская, Россия, СССР
Смерть
После 1938
Россия