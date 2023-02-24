Сорокин Фёдор Фёдорович
Место рожденияДеревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения01.10.1875
Дата смертиПосле 1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
01.10.1875
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.11.1902
Военная служба
После 1902
16-й гренадерский Мингрельский полк
рядовой
Рождение ребёнка
15.11.1903
Дочь: Шестопалова Екатерина Фёдоровна
Мать ребёнка: Сорокина Варвара Егоровна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1907
Рождение ребёнка
10.08.1908
Дочь: Наталья Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1909
Дочь: Жирнова Ефросинья Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1911
Сын: Сорокин Никифор Фёдорович
Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1913
Дочь: Сорокина Агриппина Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1915
Сын: Сорокин Василий Федорович
Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна
Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1918
Дочь: Мельникова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна
Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Смерть
После 1918