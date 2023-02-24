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Сорокин Фёдор Фёдорович

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Место рождения

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

01.10.1875

Дата смерти

После 1918

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

1837 г.р.

Жена

1884 г.р.
1884 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1875

Отец: Сорокин (дворовый) Федор Маркелович

Мать: Сорокина Любовь (Мария) Жирнова

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Сорокина Варвара Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Военная служба
После 1902
16-й гренадерский Мингрельский полк
рядовой
Рождение ребёнка
15.11.1903

Дочь: Шестопалова Екатерина Фёдоровна

Мать ребёнка: Сорокина Варвара Егоровна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
10.?.1907

Жена: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.08.1908

Дочь: Наталья Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
19.09.1909

Дочь: Жирнова Ефросинья Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1911

Сын: Сорокин Никифор Фёдорович

Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
09.06.1913

Дочь: Сорокина Агриппина Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
11.04.1915

Сын: Сорокин Василий Федорович

Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Деревня Сергиевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
14.11.1918

Дочь: Мельникова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Сорокина Ефросинья (Феона) Алексеевна

Деревня Сергиевка , Ульяновская область
Смерть
После 1918
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